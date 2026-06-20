Saturday, June 20, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ್ ಅನ್ಯಾಯ:ರಮೇಶ್ ಕಾರಭಾರಿ

ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ್ ಅನ್ಯಾಯ:ರಮೇಶ್ ಕಾರಭಾರಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ವಾಡಿ :ಜೂ.೨೦:ರಾಜ್ಯದಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪತ್ತು ಮುರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕಾರಭಾರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸಂಜೆ ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲದೇ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿ ಅನೇಕರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಿತ ವಿಧಾಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಹಿತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾಗ್ಗಿಲ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ವಾಗುತ್ತಿಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿದೆ ನೀಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುತಿದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮುಂದೆ ವರಿದರೆ ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕಾರಭಾರಿ ಅವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.