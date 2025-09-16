ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ಸೆ.16-ಬಾಬುರಾವ ಚಿಂಚನಸೂರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ. ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚನಸೂರ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಅನಪೂರ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸೈದಾಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರÀ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಹಿನೀರು ಬಾವಿಪರ (ಗಂಗಾಮೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತ) ದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿ ಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಟಚಾರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈರೀತಿ ವರ್ತನೆಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ ಅವರು ನೆದಿರುವ ಸಹಾಸ್ರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವದರ ಜೋತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವೆ. ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗು ಜನರ ಸೇವೆಮಾಡುವೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜನರೇ ನನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗುರುಮಠಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಚಪೆಟ್ಲಾ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ಥಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸೈದಾಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರಂಜನರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಪತ್ರ ಓದಿದರು. ಸಾಯಿಬಣ್ಣಬೋರಬಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಕುಮಾರದೋಖಾ, ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಕಳಬೆಳಗುಂದಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಖಾಜಾಮನೋದಿನ್, ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಚಂದಪೂರ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಯದ್ಲಪೂರ, ಲಕ್ಷಣ ರಾಠೋಡ್, ಅಖ್ತಾರ್ ಪ್ಯಾರೆ, ಬಾಬುತಲಾರಿ, ಮೌನೇಶ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಬಳಗದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
