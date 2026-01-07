ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.7: ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಡ್ಡರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ಬಹುಪಯೋಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ನಾವು ಬೆಸ್ತರ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಬೋಯ, ಬೋಯ, ಬೋಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಭೋವಿ ಜಾತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 1950, 1956, 1977 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಗಳು ಭೋವಿಯಾಗಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭೋವಿ ಜಾತಿಯು ಭೋವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಭೋವಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ವಡ್ಡರ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.ನಾವುಗಳು ಭೋವಿ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ದವಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಡ್ಡರ ಜನಾಂಗದವರು ಎರಡೆರಡು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ವಿನಾ:ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಭಂಗ ತಾವೇ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಮನಪ್ಪ ಭೋವಿ,ಯುವಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭೋವಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಕಾರಾಮ ಎಸ್. ನಾಯಿಂದ್ರಕರ್,ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭೋವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು
