ಜನ ನಾಯಕನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋರಿಕೆ ದೂರು ದಾಖಲು

ಚಿನ್ನೈ,ಏ೧೦-ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ದೃಶ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ೫೦೦ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಚಿತ್ರದ ೫ ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ್ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಡಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ! “ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ, “ಜನ ನಾಯಕನ್ ” ಚಿತ್ರವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್. ವಿನೋದ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.