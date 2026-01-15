ಭೋವಿ ವಡ್ಡರ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಲು ಬದ್ಧ:ಶಾಸಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ

ಕಲಬುರಗಿ, ಜ.15: ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ನಾನು ಬದ್ದನಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬುಧುವಾರದಂದು ನಗರದ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದವರಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿರದೆ, ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು,
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ, ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮ್ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾಯಕಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರರÀ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ವಚನಕಾರರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು ದೇವರ ಅವತಾರ್ ಎಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಾಚನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋವಿ ವಡ್ಡರ್ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭವ್ಯವಾದ ಭವನ ಕಟ್ಟಲಿಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಣ ನೀಡಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜನ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ನಾಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಿಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯಕರಾದ ಶಿವಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗರಗಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಒಡೆಯರ್, ಜಯಂತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜಯ್ ಮಂಜುಳಕರ್, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜು ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಂದೋಲ ಹಾಗೂ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.