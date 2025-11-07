ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ: ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ,ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಯಾದಗಿರಿ,ನ.7:ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವನಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತುದಾರ ಡಾ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಸಾಮಥ್ರ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ, ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೀಲಿಕೈ.ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾ. ಪಿ. ಹೆಚ್. ಕುಚನೂರ,ದೀಕ್ಷಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಕೆ. ಎ. ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾ. ಶರಣ ಭೂಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
