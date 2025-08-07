ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ತಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತುಂಗರ ಸೇರಿ 5.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.7-ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ 15 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತುಂಗುರಗಳು ಸೇರಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಬೀಗ ತೆರೆದು ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲಾ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 5 ಸುತ್ತುಂಗುರಗಳು, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 7 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಬೋರಮಳ, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 6 ಗ್ರಾಂ. ಚಿಕ್ಕ ಸರ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ.ಜುಮಕಿ, 8 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 1 ಗ್ರಾಂ.ಕಿವಿ ಮುರು, 4 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 2 ಜೊತೆ ಕಿವಿ ಕಡ್ಡಿ, 8 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 1 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 3 ಬಿಗಡಿ ಕಡ್ಡಿ, 12500 25 ತೊಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಚೈನ, ಹಾಲಗಡಗ, ಉಡದಾರ ಸೇರಿ 3.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು 1.75 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೇರಿ 5.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಮಾಡಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ಬೀಗ ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಮಾಡಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಾಳನೂರ: ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ
1.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 22 ಗ್ರಾಂ.ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.7-ಕಾಳನೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ಕಳ್ಳರು 1.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 22 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 42 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 7 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 3 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 72 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 12 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 1.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 22 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೀಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.

