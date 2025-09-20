ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ ಸ್ವಚ್ಛೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.20-ನಗರದ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ “ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ 2025-ಸ್ವಚ್ಛೋತ್ಸವÀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ಸುಲಭ ಇಂಟನ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. “ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ 2025” ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ “ಸ್ವಚ್ಛೋತ್ಸವ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಅಟೆಂಡೆರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಜರಿದ್ದ ನೂರಾರು ಶೂಶ್ರೂಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಣ್ಣ ತಳವಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಸವನ್ನು ಕಸದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಲು, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಗುಳದಿರಲು, ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಆಗಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ “ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ” ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಗುಂಡಣ್ಣ ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಲಭ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ ಝಾ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಆರ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 15 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು.
