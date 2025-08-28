ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರ ಆಗ್ರಹ

ಜೇವರಗಿ,ಆ.28: ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ಬುಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಟೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಜಾನುವಾರಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ, ಕೂಡಲೆ ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಇನಾಮ್ದಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಒಳಗಡೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿವಿ, ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೆÇೀನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಅಶೋಕ್ ನಾಟಿಕರ್, ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಸುಬೇದಾರ್, ಅಂಬವ್ವ ಸುಬೇದಾರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಟೀಕರ, ದೇವಕಿ ಸುಬೇದಾರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸುಬೇದಾರ್, ನಾಗಮ್ಮ ಸುಬೇದಾರ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇವರಗಿ,ಆ.28: ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ಬುಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಟೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಜಾನುವಾರಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ, ಕೂಡಲೆ ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಇನಾಮ್ದಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಒಳಗಡೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿವಿ, ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೆÇೀನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು