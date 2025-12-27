ಸೇಡಂ,ಡಿ.27-ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇಡಂ ಪೆÇಲೀಸರು ಸಿನಿಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಡಂ ಪೆÇಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಡಂ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೆಣ್ಣೂರ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ಡಿ ಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾ.ಸು. ಪಿಎಸ್ಐ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಕೈಂ ಪಿಎಸ್ಐ ಶರಣಪ್ಪ ಜಾಕನಳ್ಳಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಮಾರುತಿ, ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ 8,00,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರಿಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.ನಂತರ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ:ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
