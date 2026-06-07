ಪ್ರೊ.ಪೋತೆ”ಮಹಾಯಾನ” ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.7-ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರದ ಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಡಮಾಡುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಅವರ “ಮಹಾಯಾನ” ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಚುಕ್ಕಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂ.ಉಮಾಪತಿ ಚುಕ್ಕಿಯವರ 50ನೇ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಅವರ “ಮಹಾಯಾನ” ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.11 ರಂದು ಸಿರವಾರದ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚುಕ್ಕಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಉಮಾಪತೆಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರೊ.ಪೋತೆ ಅವರು ನಾಡಿನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಬಂಧ, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.7-ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರದ ಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಡಮಾಡುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಅವರ “ಮಹಾಯಾನ” ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಚುಕ್ಕಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.