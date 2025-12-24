ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ,ಊಟ ವಿತರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.24: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕವನೆಂಟ್ ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಪಿ.ಎಫ್. ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಅಂಧ ಕಿವುಡ ಮೂಕ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ನೀಡಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು
ಸಭೆಯ ಘನ ಬೋಧಕರಾದ ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲೇಕರ್, ವೈಸ್ ಚೇರಮನ್ ಡಿ.ಕೆ.ಸಾಮುವೇಲ್,ಸರಕಾರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಚಾರ್ಯರಾದ ಶಂತಪ್ಪ ಮಾಳಕರ್, ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಡನ್ ಕವಿತ, ಸದ್ಯಸರುಗಳಾದ
ಶಾಂತರಾಜ ಜಾನ್,ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಾಕ್ರೆ ,ಜೆಸ್ಸಿಕ ಪುರಷೋತ್ತಮ,ಸ್ಯಾಮಸೋನ್ ಸಲೋಮನ್, ದೇವಿದಾಸ, ಶಿರೋ ಮಣಿ ಜಾನ್ ಶೋಭಾ ವೇಲೂರೆ, ಸಂಪತ್ಕುಮಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ತದನಂತರ ಕುಷ್ಟರೋಗ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
