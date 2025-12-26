ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.26: ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಚರ್ಚ್‍ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡೆದರು. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ದೇವಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚ್ ಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗೋದಲಿ ಗಳಿಗೂ ದೀಪಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಕೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಫಾದರ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಪಠಣ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಸೇಂಟ್‍ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್, ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕವನೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್, ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಸಮೀಪದ ಚರ್ಚ್, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಚರ್ಚ್‍ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚರ್ಚ್‍ಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್‍ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಸ್.ಮನೋಶಾಂತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಗೀತೆಗಳು, ಗೋದಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಟ್, ಬೊಂಬೆಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಜನನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಣ್ಣುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಗರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾದರಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ತರೇವಾರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಕೇಕ್, ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಚಚ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬೋಧಿಸಿದ ಬೈಬಲ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯನಗಳನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ಎಬೆನೇಜರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಿನಯಕುಮಾರ, ಪ್ರವೀಣ ಜೋಸೆಫ್ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಲು ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಶುಭದಿನವಿದು.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ, ಸಂಯಮ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ.
-ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್

ಯೇಸುಪ್ರಭು ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಪ್ರಿತಿಯೇ ದೇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಬೇಕಿದೆ.
-ಎಸ್.ಮನೋಶಾಂತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು. ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್

