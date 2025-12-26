ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.26-ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವನಗರದ ಜೀಸಸ್ ಪವರ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಜಕುಮಾರ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯುವರಾಜ ಬೆಂಡೆ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಸಂಜು ಮಾಲೆ, ಅಪ್ಪಾರಾವ, ಹಣಮಂತ ಬೋಧನಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಚಿಗನೂರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಕೆ, ಕಿರಣ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಿಂಚನಸೂರ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಕುಮಾರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ, ಬ್ರದರ್ ಅಂಬಾದಾಸ, ರಾಣಪ್ಪ ಆಲಗೂಡ, ಬ್ರದರ್ ರಾಠೋಡ್, ಬ್ರದರ್ ಕುಡ್ಡಾಲಿ ಬಸವರಾಜ, ಶೇಖರಸಿಂಗ್ ಕಲಬುರಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
