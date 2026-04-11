ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ.೯೯ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೋಲಾರ,ಏ.೧೧- ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯ ಚಿನ್ಮಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. ೯೯ ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿತು, ಹರ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ೫೯೩ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು, ವಂದನಾ ಎ ೫೯೧ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು:
ನಮಿತಾ ಎಸ್: ೫೮೯, ನಮಿತಾ ಡಿಎಸ್: ೫೮೮, ಅನನ್ಯಾ ಕೆ: ೫೮೮ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೫೮೦ ಅಂಕಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಸ್ತು, ಅಧ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಿರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ೧೪೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ೨೩೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಹ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.