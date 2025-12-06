ಚಿನಮಳ್ಳಿ ; ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಅಫಜಲಪುರ ;ಡಿ.6: ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಹಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ ಮೇಳಕುಂದಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ದೇವರಮನಿ, ಶರಣು ತಳಕೇರಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ರಫೀಕ್ ದಳಪತಿ, ಗುರುನಾಥ ತಳಕೇರಿ, ಸಿದ್ದು ಹೂಗಾರ, ಜೈಭೀಮ ಸಿಂಗೆ, ಯಮನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರವಿ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ಸದ್ದಾಂ ಮುಲ್ಲಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಸಾಹೀಲ್ ತಾಂಬೋಲಿ, ಪೀರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ತಳಕೇರಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು