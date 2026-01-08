ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.8: ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ ಭವನ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಲ ಭವನ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಕುಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭವನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಲೆ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನೇಕ ಜನಪದ. ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಮಾದೇವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ,ಖುಷಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದೀಪಿಕಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾವ್ಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಶಾಂಭವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೂಜಾ ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.ಶಾಂಭವಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ, ಇಂದಿರಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಮಾಡಿದರು. ಸಿಡಿಪಿಓ ಭೀಮ ಬಾಯಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪೂಜಾ,ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಇಂದ್ರ ಮಾನಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲಕ ಪೆÇೀಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

