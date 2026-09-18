ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ : ಪಾಪಮ್ಮ ಹಾಬಳಕರ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.18-ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098 ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ಪೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಠ್ಠಲ್ ಚಿಕಣಿ ಇವರು, “ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವರು ಚಿಂದಿ ಆಯುವುದು, ಪುಗ್ಗಾ-ಕಾಂಟಾ ಪಿನ್ನು ಮಾರುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದರು. ಪಾಪಮ್ಮ ಹಾಬಳಕಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು, “ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಗವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡದೇ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಸವರಾಜ್ ತೆಂಗಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಇವರು, “ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಉಂಡವರು, ಪೆÇರೋಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಇವರು, “ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಕಾಲರಶೀಫ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮಾತೃವಂದನಾ, ಪೆÇೀಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ತೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತ. ಅಂಬಿಕಾ ಓಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು , ಯೋಜನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಸ್ಕಾನ್ ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮರಲಿಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ,ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098 ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಂತೋಷ ತಾಂಡೂರು, ಬುಡಗ ಜಂಗಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.18-ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098 ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ಪೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.