ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ – ೧/೪ ಕೆಜಿ
ಈರುಳ್ಳಿ – ೧ ದಪ್ಪದು
ಎಣ್ಣೆ – ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ – ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ
ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ – ಚಿಟಿಕೆ
ಖಾರದ ಪುಡಿ ೧ ಚಮಚ
ನಿಂಬೆ ರಸ ೧ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
???? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ – ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
- ತೊಳೆದ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವರೆಗೆ ಪ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್
ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
- ೩-೪ ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಲಿವರ್ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು,ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರೆ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ