ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ: ಅಜಯ್

Bangalore_Newsroom
ಅರಸೀಕೆರೆ, ಮಾ. ೭- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ೮೦ ಸಾವಿರ ಮತ ಪಡೆದ ಎನ್. ಆರ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದರು.


ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿ ಶಿವರಾಂ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.


ಜೀವಿ ಶಶಿಧರ್ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಹ ಬಿ ಫಾರಂ ಬೇಡ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಎಂಎಲ್‌ಎ ಅವರ ಜತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ರಷರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಕ್ರಷರ್ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುತ್ತಿನಕೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.


ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಜೈರಾಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬರೀ ಶೂನ್ಯ ಇವರು ೧೭ ಮತವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇರವಾದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಜಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಭೋಜನಾಯಕ್, ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ,ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

