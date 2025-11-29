ಚಂದ್ರಹಾಸ, ದೇವರಾಜಗೆ ದೃಶ್ಯಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.29-ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ಜಿ.ಅಂದಾನಿ ಆರ್ಟ್ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಡಾ.ಅಂದಾನಿ ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಿ.
ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ನಾಯಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ ಯಾವತ್ತು
ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಜರಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯಂಥವರು ಸಂತರು ಕೇವಲ ಇತರಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಂಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲೆ ಎನ್ನವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇóಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಕಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಲಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಆಹಾರದಷ್ಟೆ, ಕಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಗುಹಾಲಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವಲಯ ಇಂದು ಬೆಳೆಯಲು ಡಾ.ಅಂದಾನಿಯವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
2025 ದೃಶ್ಯ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವರಾಜ. ಬಿ.ಅವರುÀ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಲೇಖಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಕ್ಕೋಣಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಡಾ ವಿ. ಜಿ ಅಂದಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ಆರ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕÀಲಾವತಿ, ಗೌತಮ ಅಂದಾನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಆಕಾಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಎಚ್.ವಿ. ಮಂತಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿಗೌರವಿಸಿದರು. ನಗರದ ಹಿರಿÀಯ
ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ,ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
