ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಫೆ. ೧೨ : ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಎಫ್ಐಆರ್’ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ, ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮಧುವನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನೀವು ವಿದೇಶಿಯರು, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಎನ್ನುವುದು ಮತಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಡ ಎಂದರು.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಸುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ತಾನೇ ಅಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ,
ಬಡವರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದು ಜೀವಂತ ಶವವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಮತಗಳನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ನಾಗರಿಕ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ ಜಾರಿ ತಂದಾಗ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಿಡನ್ ಆಗಿರಿಸಿ ಸರ್ ಹೆಸರಿನ ಮುಖವಾಡದೊಂದಿಗೆ `ಎಸ್ಐಆರ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೬೫ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ ದೇಶದ ೨೫ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭೂಕಂಪನ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮಾದರಿ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಯಲಿ…
೨೫ ಕೋಟಿ ಜನರು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರö?? ಚಳವಳಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಿ ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸುಂದರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ನೀಡಬೇಕು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ದಾಖಲೆ ನಿಡಬೇಕು, ನಿಮಗೂ-ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ೧೫ ವರ್ಷ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು, ಆರು ಮಂದಿಗಿAತ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಆತಂಕ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.೭೦ ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸುಪ್ರೀAಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದಾಗ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವ ಭಿನ್ನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ಮುಲ್ಲಾ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಭಿ. ಭಗವಾನ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಸುರೇಖಾ ರಜಪೂತ, ಪ್ರೇರಣಾ ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸAಘಟಕ ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಯೂಸೂಫ್ ನೇವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.