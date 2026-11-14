ಜನಗಣತಿ ೨೦೨೭ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಧಾರವಾಡ, ನ.೧೪: ಭಾರತ ಜನಗಣತಿ ೨೦೨೭ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩ ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಅವರು ಜನಗಣತಿಯು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿ?À್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಜನಗಣತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇ?ೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋ?Àಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜನಗಣತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ಅವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗಣತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಗಣತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ವಿಶೇ?À ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ೧೦ ರಿಂದ ೨೪, ೨೦೨೭ ರವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ ೨೫ ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮, ೨೦೨೭ ರವರೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮ ರಂದು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಯಿAದ ರಾತ್ರಿ ೧೧.೫೯ ರವರೆಗೆ ವಸತಿರಹಿತ ಜನರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೧ ರಿಂದ ೫, ೨೦೨೭ ರವರೆಗೆ ಪರಿ?À್ಕರಣಾ ಸುತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿ?Àಯಗಳು: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ೨೦೨೭ ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ೨೦೨೭ ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರಿಚಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಿಎಮ್ಎಮ್ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪಿಇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಳಕೆ, ಇಟಿumeಡಿಚಿಣioಟಿ ಃಟoಛಿಞ (ಇಃ) ರಚನೆ, ತರಬೇತಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇಃ ಅಡಿeಚಿಣoಡಿ ಮೂಲಕ ಉಪ-ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಇಃ ಐಚಿಥಿouಣ ಒಚಿಠಿs ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಚ್ಎಲ್ಓ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬAದ ಔveಡಿಟಚಿಠಿ ಹಾಗೂ Uಟಿಛಿoveಡಿeಜ ಂಡಿeಚಿs ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಊಐಃ ಖevieತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಒಒS ಮೂಲಕ ಅhಚಿಡಿge ಖegisಣeಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ Pಇ ಒobiಟe ಂಠಿಠಿಟiಛಿಚಿಣioಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನಗಣತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು (ಅeಟಿsus ಅoಟಿಛಿeಠಿಣs ಚಿಟಿಜ ಆeಜಿiಟಿiಣioಟಿs), ಗಣತಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ರಿಂದ ೪೦ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಶೇ?Àವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
Pಇ ಒobiಟe ಂಠಿಠಿಟiಛಿಚಿಣioಟಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ, ಜನಗಣತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗಣತಿ ಕಿಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಚ್ಎಲ್ಓ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೦ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇ?À ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್., ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಡಿ., ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜೀಜ್ ದೇಸಾಯಿ, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಧಾ ವಸ್ತ್ರದ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಯು.ವಾಯ್.ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನವರ್, ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಯು. ಫಕೀರಪುರ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಶ್ಮಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಎಂ. ಕಂಟೆಪ್ಪಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.