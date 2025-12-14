ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಲರವ ಎಐ,ಐಒಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ರೊ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.14; ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಯುಎಎಸ್) ಉಪಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಿ. ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಎಐ ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕಾ ತಂತ್ರಗಳ ಏಕೀಕರಣವು ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಾಹನಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹ ಎಐ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಐಒಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐಒಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಒಟಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಪೆÇ್ರೀಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಣಕಾಸು, ಕೃಷಿ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೀಮ್, ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಐ, ಐಒಟಿ, 5ಜಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. “ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ”. ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕವು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತಜ್ಞರಿಲ್ಲದೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. “ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂತರವು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನೇಕರು ಇಂದಿಗೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್, “ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ಆಳವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರುವುದು. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾನವರು ಕೂಡ ಬೇಕು.” ಇಂದು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಪದವಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದು ಮತ್ತು ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪೆÇ್ರ. ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವ್ವಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಬಲಾದ ಶ್ರೀ, ಕೆಬಿಎನ್ ಸಜ್ಜದಾ ನಶೀನ್, ನಮೋಶಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್
ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜದಾ ನಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್-ಹುಸೈನಿ, ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುತ್ತ್ಯಾನ ಬಬಲಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೆನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿವಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 9.95 ಸಿಜಿಪಿಎ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿಮ್ರಾ ನಿಶಾತ್ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಕಲಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9.75 ಸಿಜಿಪಿಎ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ ರೂ. 21 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸಕ್ತ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, ಒಂಬತ್ತು ಡಿಪೆÇ್ಲಮಾ, ಜೊತೆಗೆ 28 ಕೋರ್ಸುಗಳ 527 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ 1362 ಪದವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1919 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು, 199 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ 152 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರೆ, ಡಿಪೆÇ್ಲಮಾ, ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಸೇರಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ 32 ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ 7 ಬಾಲಕರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 527ರ ಪೈಕಿ 342 ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ 185 ಬಾಲಕರು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 59 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಕತೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 738 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು 624 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಈ ಪೈಕಿ 91 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಪೆÇ್ಲಮಾ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು https://www.youtube.com/live/5oBtlOOQXVE?si=oN2AayycydGnGBQU ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.