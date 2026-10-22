ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ |
ಜಮಖಂಡಿ:ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿಯ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು ಜನರಿಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪೂಜೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಜಯಾಚಾರ್ಯ ಮನಗೂಳಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಡ್-೨ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸದಾಶಿವ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಮರ್ಜಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಥಿಟೆ, ನಿತಿನ್ ಹುಲ್ಯಾಳಕರ, ಎಸ್.ಎನ್. ಬೀಡಕರ, ಅಶೋಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಾದಿರಾಜ ಗಲಗಲಿ, ಆರ್.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎನ್.ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಕಾರಕೂನ, ವಿಲಾಸ ಜೋಶಿ, ಅನಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ, ವಿನಾಯಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಕುಂದ ನಾಮಣ್ಣವರ, ರಾಘು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಾನಿ, ಭೀಮ ಮೊಖಾಶಿ, ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರೋಹಿತ, ಆರ್.ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆರ್.ಎಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂತೋಷ ಹಲ್ಯಾಳ, ಗುರುರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೇರದಾಳ, ನರಹರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ |