ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಮಹಾನ್ ಹಬ್ಬ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.30-ಈ ವರ್ಷ ನಗರದ ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಶಾರಾಮಜೀ ಬಾಪು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಮಹಾನ್ ಹಬ್ಬ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪುಜೀ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅವರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಗುರುದೇವರು, ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಹವನ ಮಾಡಿದರು.
ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುದೇವರ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪುಜೀ ಅವರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸತ್ಸಂಗ, ಋತುಚರ್ಯಾ, ಓಂ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ “ಋಷಿ ಪ್ರಸಾದ”ದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸುಮಾರು 1000 ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾದ “ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ” ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಶಾರಾಮಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಜೀ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.30-ಈ ವರ್ಷ ನಗರದ ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಶಾರಾಮಜೀ ಬಾಪು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಮಹಾನ್ ಹಬ್ಬ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.