ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಿಸಿ

ಯಡ್ರಾಮಿ:ಅ.21: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಿರಿಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದರಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ,ಸಡಗರ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚಾರಿಸೋಣ.
ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಗಳು ಬಳಸಕೂಡದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 31 ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ದಿವಸ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ , ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಲಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಪ್.ಐ.ಆರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಯಡ್ರಾಮಿ,ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಡ್ರಾಮಿ,ಇಬ್ರಾಮ್ ಸಾಬ್ ಉಸ್ತಾದ,ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಶರಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ,ರಾಜುಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ,ಲಾಳೇಸಾಬ ಮನಿಯಾರ,ಸಿದ್ದು ಹೂಗಾರ ಸಾಹಿತಿಗಳು,ಅಪೆÇ್ರೀಜ ಅತ್ನೂರ,ಮಲ್ಲು ಕನಕ, ಗೋಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಗೇಜ್ಜಿ,ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿ,ಕೊಡಗಳು ಹಾಕಿ ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
—ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಿರಿಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದರಡ್ಡಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೆÇಲೀಸ ಠಾಣೆ.