ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.26-ಕಾರಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಏರಬಡ್ಸ್, 8 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಳೆಗಳು, 5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಟಾಟಾ ಓಲ್ಟಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಬುಸಾಬ್ ನಧಾಫ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳವು
