ಕಾರು- ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮೂವರ ಸಾವು

ರೇವಾ, ಫೆ.೮-ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆಡಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯ್ಪುರ ಕರ್ಚುಲಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವಾ-ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಬಲಿಯಾದವನನ್ನು ತಂದೆ, ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಾರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರೇವಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಸ್ಟಾ ಜಿಯುಲಾ ತಿರುವಿನ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ೫೫ ವರ್ಷದ ಭಗವತ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಅವರ ಮಗ ಶಿವಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿ ಶೀತಲ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ಶಿವಂ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆಗೆ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಹನುಮಾನದಿಂದ ರೇವಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರೇವಾದಿಂದ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಡಿ ಕಾರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಆಡಿ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರು ಘರ್-ಕತ್ರಾದ ಘೂಮಾ ಗ್ರಾಮದವರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪ ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಂ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಕುಟುಂಬವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಕಾರು ಚಾಲಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ೧೦೮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.ರಾಯ್ಪುರ ಕರ್ಚುಲಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಪದ್ಮೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.