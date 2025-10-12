ಕಾರ್, ಬೈಕ್ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.12-ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಳವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಓಕಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಿಪ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಕಾರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿನೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಓಝಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಕಾರನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಕುಂಬಾರ ಎಂಬುವವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
