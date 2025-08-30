ಕೇಪ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭ

ಆನೇಕಲ್. ಆ. ೩೦- ಸರ್ಜಾಪುರ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕೇಪ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಕೇಪ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಜೆ.ಆಂಜಿನಪ್ಪ. ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ವೈ.ರಾಜಪ್ಪ. ಬಿಎಂ ರಾಜಣ್ಣ. ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಮುರಳಿ, ಮೋಹನ್. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್. ರಾಜೇಶ್.ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡ. ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಗಣೇಶ್. ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಚೇತನ್, ಎಸ್,ವಿ,ಟಿ, ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ. ಜಯಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ. ದಿವ್ಯ ಬಾಸ್ಕರ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.