ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ: ಮಾ.12:ಏಫ್ ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರದೀಪ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್‍ದಿಂದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿ
ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ನೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳುಗೇಡುವುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ಯಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತದ ನೆರೆ- ಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ರಾಜನೀತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರಾ ಇಚೇಗೆ ಜಫ್ರೀ ಏಫ್ ಸ್ಟೀನ್ ಫ?ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದುದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನೆಲೆ – ನಿಲುವುಗಳನ್ನು, ಧ್ಯೇಯ – ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಣ್ಣು ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ? ಎಂದು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಫ್ ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ದಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿಯವರ ಹೆಸರು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಧ?ರ್ಯ ತೊರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರು ಇವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಮೌನ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೆಂದರೆ ‘ಸರೆಂಡರ್ ಮೋದಿ’ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವರ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆ ಏರಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನೆಡೆಗೆ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಡೋ ಫ?ಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಏಫ್ ಸ್ಟೀನ್ ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಹಿಳಾ ದ್ರೋಹಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ “ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್” ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅರಚುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಸೃತಿ ಇರಾನಿ, ಕಂಗನಾ ರನಾವತ್, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಕೆಲವು ಬಾಯಿಬಡುಕ ಮಹಿಳಾ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಖಂಡನೀಯವೂ ಹೌದು. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನೀತಿ ಸರೆಂಡರ್ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತದೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಗರಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

