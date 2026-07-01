ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಕಥಾನ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಜು.೧: ವೈದ್ಯರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಚ್.ಸಿ.ಜಿ. ಎನ್.ಎಮ್.ಆರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ` ವಾಕಥಾನ್-೨೦೨೬’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ವೈದ್ಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ವಾಕಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವೈದ್ಯರು, ಭಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಆಶಾದತ್ತ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊAದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಗಿ, ವಸಂತ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ, ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ, ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಮಠ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸAಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.