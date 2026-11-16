ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕರೆ

ಕುಣಿಗಲ್, ನ. ೧೬- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಜತೆಗೆ ದೇಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾ. ಕರಿಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಜನನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಟಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ , ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು
ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಪ್ರೊ. ನಾರಾಯಣ ಹೊಡೆಘಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಓದು ಬರಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕಂದಾಚಾರ ಮೂಡನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರವಿಬಾಬು, ಕನ್ನಡ ಕುಮಾರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಕಬಿನಿಪಾಳ್ಯ ರಮೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಅನಂತಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವನಧ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಹಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.