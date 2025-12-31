ಹಾರಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲೇಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೀದರ್: ಡಿ.31:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದ ಶ್ರೀಮಠವಾದ ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಠಾಧೀಶರ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಈ ದಿನದರ್ಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು,
ಇಡೀ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾದರೆ ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಪರಾಧ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಜನಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರ ವಧರ್ಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಾಸಕರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನ, ಈ ಭಾಗದ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವಗಳು, ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಾದಿಯವರ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ದಿನದರ್ಶಿಕೆಯು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಸಹಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸದಾ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಗಿರಿರಾಜ ಯಳಮೇಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುದಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಪುರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಹಾರುದ್ರ ಡಾಕುಳಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿ.ಪಂ. ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹಾರಾಜಪ್ಪ ಮುಳೆ, ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರಾದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಿವಶರಣ ಚಾಂಗಲೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
