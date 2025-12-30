ನಾಳೆ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೀದರ್,ಡಿ.30-ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಪಂಚಾಂಗ ಸಹಿತ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಿರಿರಾಜ ಯಳಮೇಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಷ್ಟುರೆ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಪುರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಹಾರುದ್ರ ಡಾಕುಳಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಈ ದಿನದರ್ಶಿಕೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠಾಧೀಶರ, ಈ ಭಾಗದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ, ಸಂಜೆವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೇಂಡರ್ಗೆ ಜಾಹಿರಾತು ನೀಡಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಮಹಾಪೆÇೀಷಕರ ಜನ್ಮದಿನಗಳು, ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರ, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಪೂಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಾದಿಯರ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿಗಳು, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕಿ, ರಥ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೇಂಡರ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಜೆವಾಣಿಯ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
