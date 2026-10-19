ಕಮಲನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಂಕ್ಚರ್ – ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

ಕಮಲನಗರ:ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಉದಗೀರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್, ಕಮಲನಗರದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಮುಂದೆಯೇ ಹಠಾತ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದಗೀರ, ತುಳಜಾಪುರ ಮುಂತಾದೆಡೆ ತೆರಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಾಯಿತು.
ದಿನಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು.
ಕಮಲನಗರ:ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಉದಗೀರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್, ಕಮಲನಗರದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಮುಂದೆಯೇ ಹಠಾತ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದಗೀರ, ತುಳಜಾಪುರ ಮುಂತಾದೆಡೆ ತೆರಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಾಯಿತು.