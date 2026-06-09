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ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಬಸ್‍ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾವು

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಜೇವರಗಿ,ಜೂ 9: ಕೆಕೆಆರ್‍ಟಿಸಿಯ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರೂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ (35) ಎಂಬುವವರು ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಬಸ್ ಘಟಕ-2ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಬಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಸ್‍ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

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