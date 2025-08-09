ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.9-ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ-2ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದ ಗಡ್ಡೆಯಪ್ಪಾ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಭೂತಿ ಎಂಬುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಾಗರ ಎಂಬಾತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಶಿವರಾಯ ಭೂತಿ ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಶಕುಂತಲಾ ಡೆವಲರ್ಪಸನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲೆಂದು ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತ ಶಿವರಾಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅವರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ-2ರಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಸಾವು, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
