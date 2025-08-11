ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ :ಡಾ. ವಿಪಿನ್ ಘೋಯಲ್

ಬೀದರ:ಅ.11:ಗುರು ನಾನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ಹಿರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕಆಂಕೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ಡಾ.ವಿಪಿನ್ ಗೋಯಲ್ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬೀದರಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದಆರೋಗ್ಯಕಠಿಣ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಮಾಜದಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗದ (ಇಡಬ್ಲೂಎಸ್) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಗಂಭೀರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಗುರು ನಾನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆಉಚಿತಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಎಂಂದು ಪುನಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾಜಾರ್ಜಾ, ಯೋಜನಾ ಸೋಯೋಜಕಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತುಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಡಾ.ವಿಪಿನ್ ಅವರಿಗೆಕೃತ್ಜತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರು.
ರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ ನವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂಇಂತಹಉಚಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಡೆಸೋಣಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಎಂದುತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.