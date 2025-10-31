ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.31: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಎಸ್ಐಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಮದ್ಯಪಾನ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಎಸ್ಐಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಏಕೈಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗ್ನೂರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಾಯವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವ ಬದಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಪದ್ಮಜಾ, ಡಾ.ಕ್ಷೀರಸ್ಗರ್, ಡಾ.ತ್ರಿವೇಣಿ, ಡಾ.ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಿವಕೀರ್ತನ, ಡಾ. ದೀಪಕ್, ಡಾ. ಪೂನಂ, ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ, ಡಾ.ಭಾವನಾ, ಸಿಯುಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ.ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಅನೀ¯ ವಂದಿಸಿದರು.
