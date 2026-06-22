ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದಿಂದ ವಟುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರ್ಮೋಪನಯನ

ಕೋಲಾರ,ಜೂ.೨೨- ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಋಣಗಳಿದ್ದು, ಪೂಜೆ ಹೋಮಗಳಿಂದ ದೇವಋಣ, ಅನ್ನದಾನ, ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪಿತೃಋಣ ತೀರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಋಷಿಋಣ ತೀರಿಸಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರ್ಮೋಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೂತನ ವಟುಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ವಿಪ್ರ ಬಾಂಧವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉಚಿತ ಉಪನಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ೬ ಮಂದಿ ಇಂದು ವಟುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಡು ಕೊಂಡಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದರು.
ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪದಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಉಪನಯನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಪ್ಪದೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿ, ಗಾಯಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣೆಯಿದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೇದವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ, ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಭವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಬದುಕು, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ವಟುಗಳಾದ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರು, ನೂತನ ವಟುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಉಪನಯನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಕಶ್ಮಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.