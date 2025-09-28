ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.28: ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ. ಪವಾರ,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಯಶವಂತರಾವ ಎನ್. ಮೇಂಗಜಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಎಲ್. ಬಾರಾಡ,ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮಾಕಾಂತ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾನ,
ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿ. ಕುಡಾಮಣಿ, ನಿಜಾಂಡ.ನಾರಾಯಣರಾವ ಡಿ. ಹಬೀಬ.ನರಸಿಂಗ ಸಿ. ಮೇಂಗಡಿ,ಶ್ರೀ ರಾಮ್. ನರಸಿಂಗಸಾ ಗಂಗಾರಾಮಸಾ ಪವಾರ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಹಬೀಬ, ಅನಿಲ್ ಮೆಂಗಜಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿ. ಮೇಂಗಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
