ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಿ ಯುವ ಸಮಿಟ್ ಯಶಸ್ವಿ

ಬೀದರ: ಸೆ.25:ನಗರದ ರಾಮಪುರೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿಸ ವತಿಯಿಂದ “ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ” ಅಂಗವಾಗಿ, ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರದ ರಾಜಋಷಿವನ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಭು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬಿ.ಕೆ. ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಲಕ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜಋಷಿ ವನ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮಂಗಲಾ ದೀದಿ ಹೇಳಿದರು – “ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸುಖವು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.”
ಬಿ.ಕೆ. ಸುನಂದಾ ದೀದಿ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ – “ಸಮಾಜದ ಕೆಡುಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
ಬಿ.ಕೆ. ಗೀತಾ ಬಹೆನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ – “ವ್ಯಸನ ದೇಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಜೀವನವನ್ನೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಬಾಬುರಾವ ಚೂಡೆ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕೆ. ಸನ್ನಿ ಭಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬಿ.ಕೆ. ಮಮತಾ ಬಹೆನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಸೇಡಮಕರ, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಬಸೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ,ಕಾಶೀನಾಥ ನೌಬಾದೆ ,ಪೆÇ್ರ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಅನಾದುರ, ಪರಮೇಶ್ ರಾಜಗಿರೇ ,ಡಾ. ದಿಲೀಪ ಮಾಲೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಳಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಿ ಲಘುನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಿ.ಕೆ. ಸುನಿಲ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
