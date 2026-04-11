ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶೇ. ೯೨ ಫಲಿತಾಂಶ

ತಿಪಟೂರು, ಏ. ೧೧- ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇ. ೯೨ರಷ್ಡು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
೬೫೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ೫೯೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
೧೧೪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, ೩೮೯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ೮೫ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ೧೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.೯೫, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮೮.೫ ರಷ್ಟು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮೯.೨೨ ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ೫೮೬, ಹೇಮಿಲಾ ಟಿ ಎಂ ೫೮೪, ಮೋನಿಕಾ ೨೮೨ ಅಂಕಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿ ೫೭೯, ಪ್ರೀತಮ್ ಕೆ ಪಿ ೫೭೬, ವೈ ಜಿ ಪ್ರೇರಣ ೫೭೫ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನುಶ್ರೀ ೫೬೪, ಸುಪ್ರಿಯ ೫೩೩ ದರ್ಶನ್ ಡಿ ಎಸ್ ೫೧೫ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೇಮೀಲಾ ಟಿ ಎಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೋನಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಶ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರೀತಂ ಕೆಪಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈ ಜಿ ಪ್ರೇರಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕ್ಕೆ ೧೦೦ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಎಮ್.ಡಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.