ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.28-ವಿಜಯಪುರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ ಡಿಪೆÇೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಬಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕೈನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪೆÇ್ರ.ಬಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಕಣನವರ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ.ದೀಪಕ್ ಶಿಂದೆ, ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ, ಬಿ. ಎಸ್. ಸಿ SಔಐSಖಿIಅಇ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪೆÇ್ರ. ನಿತೀಶ್ ಭೂಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಕಾಂ ಅಂಆಇಓಅಇ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಎಸ್ ಸಿ ಜಕಾತಿ, ಸಂಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಪಿ. ಎ ಘಂಟಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಕೊನೇಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
