ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ : ಸುರೇಶ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ

ಬೀದರ:ಜ.೧೦:ಇದೇ ತಿಂಗಳ ೨೪, ೨೫ ಹಾಗೂ ೨೬ ರಂದು ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಮೇಧಾವಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗದೇ ಇರುವ ಕೃತಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ೧೦ ಪ್ರತಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ೧೫. ೦೧. ೨೦೨೬ ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಲಾವಣ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬೀದರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ೯೨೪೨೪೨೮೧೭೯ಇಲ್ಲವೇ ೯೩೪೧೬೫೨೧೩೧ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಿದೆ
