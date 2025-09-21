ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ21-ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರೋ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಸಹ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ನಗರದ ಯಾದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿ 18 ವರ್ಷದ ಮುಝಾಮಿಲ್‍ನ ಶವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಝಾಮಿಲ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿವಿಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆÇೀಷಕರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಮುಝಾಮಿಲ್‍ನ ಶವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಂಬಿ ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

