ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.೨೪: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಸ್ರೋ ಇಂದು(ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪ ರಂದು) ಎಲ್ ವಿಎಂ ೩-ಎಂ೬ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -೨ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೋಟಾ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-೨ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮.೪೫ ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -೨ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಎಲ್ ವಿಎಂ೩ ರಾಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ೨೨೩ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಹಂತದ ಶ್ರೇಣಿ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಇಇಒದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ -೨, ಚಂದ್ರಯಾನ -೩ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒನ್ ವೆಬ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ ವಿಎಂ ೩ ಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೨೫ ರ ನವೆಂಬರ್ ೨ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಐಗಿಒ೩-ಒ೫ / ಅಒS-೦೩ ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -೨ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ೨೪/೭ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ:
- ೪ಜಿ ಮತ್ತು ೫ಜಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು
- ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
- ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಸ್ಐಎಲ್) ಎಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಇಂದಿನ ಸುಮಾರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂತರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ೧-೫ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೋದಿ ಹರ್ಷ
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -೨ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹದ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, “ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಗಿಒ -೩ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಗನಯಾನದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್, “ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ, ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ೨ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ೧೦೪ ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಗಿಒ -೩ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ೯ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಶೇಕಡ ೧೦೦ ರಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ನೆಲದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.