ಬೀದರ್: ಮಾ.೧೪:ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸತ್ಯ ಮರೆ ಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಔರಾದನ ಮುಖಂಡ ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ ಚಾಂದೋರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ನಾಗೇಶ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸಕರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಸಿ ಹೇಳಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆದರಿಸುವುದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು ಔರಾದ್ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಬಳಿಕ ಹಣ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದ್ಯಾವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಗೇಶ ಜೀರ್ಗೆ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ ಔರಾದ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ, ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಭು ಎಂಟ???ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗೇಶ ಜೀರ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಗೇಶ ಜೀರ್ಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜೀರ್ಗೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಕಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಗೇಶ ಜೀರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯಿAದ ಶಾಸಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿAದ ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ರೂ. ೮೦ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
೨೦೨೩ ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರದ
ಪ್ರಕಾರ, ೨೦೨೨-೨೩ ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ, ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರೂ. ೪೯ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ರೂ. ೮೦ ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶಾಸಕರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ೯ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೩ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿವರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ೬ ಎಕರೆಯಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೂ. ೮೦ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿತೇ?, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದಾಯ ಬರಲು ಅವರು ಬೆಳೆಗಳ ಯಾವ ತಳಿ, ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಯಾವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂಬುದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವವರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ೮೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ ಶಾಸಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
